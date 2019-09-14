Водоканал уверяет в безопасности питьевой воды

ГУП «Водоканал» сообщило, что предприятием обеспечивается полная безопасность воды в Петербурге. Возможность загрязнения питьевой воды исключает система безопасности, сообщается на сайте предприятия.

«Водоканал» уточняет, что на предприятии используются оборудование для обеззараживания и очистки воды, которые реагируют на любое изменение качества воды в Неве.

Предприятие использует двухступенчатую технологию комплексного обеззараживания на петербургских водопроводных станциях. Технология подразумевает использование безопасного высокоэффективного реагента гипохлорита натрия и ультрафиолетовую обработку воды.

ГУП заверяет, что водоснабжение в Петербурге эпидемиологически безопасно и соответствует действующим нормативам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что аноним пообещал заразить воду в Петербурге сибирской язвой.