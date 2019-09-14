Аноним пообещал заразить воду в Петербурге сибирской язвой

Неизвестный отправил письмо с угрозами на электронную почту ГУП «Водоканала» накануне, 13 сентября.

Анонимное письмо с угрозами пришло на почту «Водоканала в первой половине дня 13 сентября. Примерно в час дня сотрудник предприятия, увидевший сообщение, сразу позвонил в дежурную часть. В письме неизвестный угрожал начать в 12:00 того же дня подачу спор «Сибирской язвы» в воду на четырех водопроводных станциях Петербурга.

Правоохранительные органы оперативно среагировали и проверили ряд объектов предприятия в Центральном, Курортном, Невском и Фрунзенском районах. Никаких посторонних предметов обнаружено не было. Водные резервуары также не тронуты.

В проверке приняли участие 21 сотрудник правоохранительных органов. Материалы произошедшего направлены региональное управление МВД. Полиция разыскивает злоумышленника.

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