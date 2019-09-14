Аноним пообещал заразить воду в Петербурге сибирской язвой

Аноним пообещал заразить воду в Петербурге сибирской язвой
Неизвестный угрожал начать подачу спор "Сибирской язвы" в воду на водопроводных станциях. Фото: Pixabay

Неизвестный отправил письмо с угрозами на электронную почту ГУП «Водоканала» накануне, 13 сентября.

Анонимное письмо с угрозами пришло на почту «Водоканала в первой половине дня 13 сентября. Примерно в час дня сотрудник предприятия, увидевший сообщение, сразу позвонил в дежурную часть. В письме неизвестный угрожал начать в 12:00 того же дня подачу спор «Сибирской язвы» в воду на четырех водопроводных станциях Петербурга.

Правоохранительные органы оперативно среагировали и проверили ряд объектов предприятия в Центральном, Курортном, Невском и Фрунзенском районах. Никаких посторонних предметов обнаружено не было. Водные резервуары также не тронуты.

В проверке приняли участие 21 сотрудник правоохранительных органов. Материалы произошедшего направлены региональное управление МВД. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Бокситогорске задержан пьяный хулиган, который сообщил о минировании здания.

аноним водоканал сибирская язва угроза
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аноним пообещал заразить воду в Петербурге сибирской язвой
В Петербурге забил очередной «коммунальный» фонтан
Мошенники повторно обманули доверчивую пенсионерку в Петербурге
На Елагином острове пройдет гонка дронов
Северо-западный ветер гонит в устье Невы воду с Финского залива
Врач рассказал о неутешительных прогнозах Заворотнюк
Пенсионерка разменяла 20 тысяч рублей мошеннику на Ваське
Охотник из Ленобласти пробрался в жилой дом, где украл ружье, патроны и ...