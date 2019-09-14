Глава «Русского экзархата» в Европе присоединился к РПЦ

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ. Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ. Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Глава «Русского экзархата» в Европе архиепископ Иоанн (Реннето) и все клерикалы под его руководством вошли в состав Русской православной церкви.

Обращение архиепископа Иоанна 14 сентября рассмотрел Священный Синод, сообщается на сайте Московского патриархата.

В юрисдикцию Московского патриархата архиепископ Иоанн принят с титулом «Дубнинский».

Глава «Русского экзархата» в Европе рассказал, что в ближайшее время будет проведено собрание всех приходов, желающих войти в состав РПЦ. На встрече, в частности, обсудят предложения относительно канонической формы их организации.

Напомним, осенью прошлого года Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Многие прихожане и священнослужители остались недовольны этим решением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 50% членов генеральной ассамблеи русской православной Архиепископии Западной Европы проголосовали за присоединение к патриархату Москвы.