Более половины русских приходов в Западной Европе поддержали присоединение к РПЦ

Изначально экзархат состоял из приходов, сформированных беженцами во время Гражданской войны. Фото: https://pixabay.com/

Изначально экзархат состоял из приходов, сформированных беженцами во время Гражданской войны. Фото: https://pixabay.com/

Больше 50% членов генеральной ассамблеи русской православной Архиепископии Западной Европы отдали свои голоса за присоединение к патриархату Москвы. Однако, для окончательного решения необходимо более 2/3 положительных голосов.

Во время заседания генеральной ассамблеи, на котором обсуждалась возможность возвращения под власть Московского патриархата, было проведено голосование. В результате за присоединение высказалось 58%, то есть 104 человека. Против — 75 человек. По информации РИА Новости, 7 сентября духовенство соберется вновь, чтобы установить окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, что Западноевропейский экзархат был распущен в ноябре 2018 года по решению Константинопольского патриархата. Многие прихожане, как и священнослужители, остались недовольны этим решением.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что РПЦ согласилась перенести место строительство храма в Малиновке.