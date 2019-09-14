Освистанный фанатами Неймар забил победный гол за «ПСЖ»

Гол бразильского нападающего Неймара принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром». На трибунах его встретили свистом и оскорбительными баннерами.

Неймар вышел на поле в составе «ПСЖ» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции 14 сентября. Встреча завершилась со счетом 1:0. Болельщики игрока встретили с неприязнью.

Несмотря на это, именно его гол принес команде победу. В компенсированное время второго тайма Неймар ударом через себя пробил ворота «Страсбура».

«Я понимаю фанатов и знаю, что им тяжело. Но теперь я игрок «ПСЖ», — приводит слова футболиста Get French Football News.

По итогам матча «ПСЖ» сохранил лидерство в турнирной таблице Лиги. В активе команды 12 очков. «Страсбур» занимает 18-ю строчку, набрав три очка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов ответил болельщикам на призывы уйти в отставку.