Ночью на Косыгина произошло смертельное ДТП

Сегодня ночью, 15 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Еще два человека отделались травмами

Авария произошла около 2:40 на проспекте Косыгина, 2. Машина двигалась по проезжей части и врезалась в столб. За рулем автомобиля Mitsubishi находился 52-летний водитель.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, в салоне также были две женщины, которые получили травмы различной степени тяжести.

Причина ДТП неизвестна. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня ночью петербуржцы слышали выстрелы. Инцидент произошел в Выборгском районе. В социальных сетях петербуржцы рассказали, что слышали перестрелку со стороны парка Сосновка.