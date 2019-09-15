Депутат Госдумы прокомментировал план Украины соединить Балтийское и Черное моря

Власти Польши, Украины и Белоруссии уже приступили к обсуждению возможностей проекта. Baltphoto/ Елена Яковлева

Власти Польши, Украины и Белоруссии уже приступили к обсуждению возможностей проекта. Baltphoto/ Елена Яковлева

План премьера Украины Алексея Гончарука о соединении Балтийского и Черного моря прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Депутат рассказал, что инициатива напоминает план коммунистов, в котором говорилось о том, чтобы повернуть вспять сибирские реки. Он также задался вопросом, есть ли смысл таких глобальных перестроек рельефа.

В беседе с «Известиями» депутат отметил, что такая попытка правительства продемонстрировать свои способности не будет оценена. По его мнению, власти думают не о «глобальной стратегии», а о «похвальбе».

Алексей Гончарук сообщал, что моря планируется соединить водным путем.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что правительство Украины данный проект считают вполне реальным.