Украина планирует соединить Балтийское и Черное море

Власти Польши, Украины и Белоруссии уже приступили к обсуждению возможностей данного проекта. Фото: https://pixabay.com

Власти Польши, Украины и Белоруссии уже приступили к обсуждению возможностей данного проекта. Фото: https://pixabay.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что страна намеревается проложить водный путь между Черным и Балтийским морем.

В правительстве Украины данный проект считают абсолютно реальным и серьезно намерены приступить к его реализации. Как сообщает ТАСС, цитируя Гончарука, для того, чтобы осуществить задуманное, необходимо начать коммуницировать с Польшей и Белоруссией, через территорию которых пролегает судоходный маршрут. Об этом премьер-министр заявил на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Польша и Белоруссия, в свою очередь, также заинтересованы в предстоящих работах.

По мнению экспертов, протяженность водного пути составит более двух тысяч километров.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Крыму спасатели ищут унесенного в море 15-летнего подростка.