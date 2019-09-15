На Муринском проспекте авария спровоцировала затор на трамвайных путях

Путь общественному транспорту преграждают два автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Муринском проспекте недалеко от дома номер 17. На трамвайных путях столкнулись две машины и переговорили проезд трамваем. Оба автомобиля выглядят побитыми, есть ли пострадавшие – не уточняется. Автомобилисты уверяют, что они мешают проезду всех транспортных средств, так что предупреждают остальных о возможном стоянии в пробке.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Новоприозерском шоссе образовалась длиннющая пробка. Длина составила более 11 километров – причиной могли стать аварии и ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о шторме и возможно наводнении. Принято решение закрыть шлюзы. Петербуржцам и людям за рулем стоит быть внимательнее.