Юрий Лоза вновь критикует: на этот раз американскую певицу Билли Айлиш

Он считает, что исполнительницу так любят только из-за поддержки блогеров и медийных персонаж. Талант ничего в современном мире ничего не решает.

Об этом певец Юрий Лоза рассказал радиостанции «Говорит Москва». Он заявил, что многие звезды сейчас находят аудитории только за счет поддержки других известных людей, например, Юрия Дудя или Ивана Урганта. Билли Айлиш и рэп-исполнителей он назвал лишь трендом, который сменится новым модным веянием. То, что американка так популярна, случилось лишь благодаря «стадному инстинкту».

Напоминаем, что Билли Айлиш прославилась, когда ей было всего лишь 14 лет. Девушка поделилась песней Ocean Eyes, которую полюбили тысячи фанатов по всей земле. В 2019 году певица приехала с концертами в Москву и Санкт-Петербург – билеты раскупили за считанные дни.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Билли Айлиш на русском поблагодарила Петербург и Москву.