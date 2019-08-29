Билли Айлиш на русском поблагодарила Петербург и Москву

В среду вечером американская певица выступила в Ледовом дворце Северной столицы.

Певица Билли Айлиш в своем Instagram поблагодарила Санкт-Петербург и Москву, где она дала концерты в последние 2 дня. Вчера американская певица выступила в Ледовом дворце.

“спасибо” — этим словом Айлиш и ограничилась, добавив к нему две фотографии, сделанные в Ледовом дворце. Фанаты в свою очередь благодарят ее и снова зовут в Россию. Запись, которую 17-летняя звезда разметила в соцсети только 8 часов назад 29 августа уже каким-то образом собрала 4,5 млн отметок “Мне нравится”. Число подписчиков певицы в Instagram сейчас перевалило за 36 млн.

Концерт Билли Айлиш в Ледовом дворце прошел в среду 28 августа в 20:00. Билеты накануне шоу стоили от 3,5 до 6,5 тысяч рублей. Перед концертом певица встретилась с фанатами, о чем GazetaSPb ранее сообщила.