Председатель комитета по туризму Ленобласти Елена Устинова ушла из жизни

Председатель комитета по туризму Ленобласти Елена Устинова ушла из жизни
Елене Устиновой было 56 лет. Фото: council.gov.ru

Ей было 56 лет. Что стало причиной ранней кончины – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. Новость уже прокомментировал губернатора региона Александр Дрозденко. Он отметил, что услуги Елены Устиновой сложно переоценить – она сделала для Ленинградской области очень многое, «фактически с нуля организовав системную работу по продвижению региона». Свою должность она заняла три года назад. Дрозденко выразил соболезнования родным и близким экс-председателям комитета по туризму. Елен Устинова скончалась в возрасте 56 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Карелии умер мальчик, пытавшийся спасти дедушку из пожара. В тяжелом состоянии, с ожогами 90% тела, ребенка доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Врачи боролись за его жизнь почти неделю. К несчастью, спасти мальчика не удалось.

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