Кардиолог назвал самую опасную позу для сна

Специалисты выяснили, что сон на спине является самым полезным. А вот положение на боку или на животе может привести к неприятным последствиям.

Положение на животе увеличивает в организме внутрибрюшное давление. А восстановление сил на боку отрицательно сказывается на позвоночнике.

Как сообщил кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой, передает «Спутник в Крыму», самым опасным является сон в положении сидя. Поза провоцирует появление отеков, отрицательно сказывается на работе сердца, увеличивает внутрибрюшное давление.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что бессонница в сознательном возрасте может быть вызвана агрессией в детстве. Ученые нашли связь между плохим поведением в детском возрасте и бессонницей во взрослом.