Петербургские грибники хвастаются «уловом»

В минувший выходной грибники не испугались дождя и ветра. Из леса смелые петербуржцы выходили с полными корзинками.

В социальной сети «ВКонтакте» жители делятся, как в воскресенье, 15 сентября, вернулись домой с грибами и ягодами. Пользователи рассказывают, что «целые поляны» грибов их очень удивили.

«Погода шепчет, но нас не испугаешь», — написала подписчица в группе «Грибы и Грибники СПб».

В сообществе жители публикуют множество фотографий с «уловом». На кадрах запечатлены крупные грибы, брусника и черника. Петербуржцы подчеркивают, что выходные удались.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что над финским заливом в Петербурге был замечен смерч. Природное явление сфотографировали местные жители и выложили в соцсеть.