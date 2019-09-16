Утром жители Сертолово обнаружили «перевертыш»

В Сертолово местные жители увидели «отдыхающий» автомобиль. Иномарка на крыше была обнаружена в кустах на Заречной улице.

Со слов пользователей соцсети «ВКонтакте», водитель ехал на большой скорости и не вписался в поворот. В результате машина выехала с проезжей части и оказалась в палисаднике на крыше.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В комментариях под записью в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи шутят, что водитель пошел за грибами.

Другие детали дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители Петербурга провели минувший выходной в лесу. Домой грибники вернулись с полными корзинками черники, брусники и грибов.