ФСБ задержали замначальника судебных приставов

ФСБ задержали замначальника судебных приставов
Мера пресечения не избрана. Фото: pixabay.com/

В Пскове сотрудники ФСБ задержали замглавы судебных приставов Северной столицы .по подозрению в посредничестве в получении взятки.

Накануне вечером, 15 сентября, женщину задержали по подозрению в передаче денег своему коллеге.

Как сообщает «Фонтанка», в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту взяточничества в крупном размере. Мера пресечения в отношении задержанной не избрана. На ее защиту прибыл петербургский адвокат.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сотрудницу полиции города подозревают в получении взятки. По предварительным данным, сотрудница за отдельную плату обеспечила прибывшему гражданину ускоренное получение гражданства РФ. Сумма взятки составила 15 тысяч рублей.

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