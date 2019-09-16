В Петербурге производитель полуфабрикатов хранил 43 кг опасного мяса

У продукции истек срок годности и его употребление может быть небезопасным.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

На производстве у компании «РауПит» выявили ряд нарушений. Так, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов нашли 43 килограмма мяса с истекшим сроком годности. Также предприятие неправильно утилизировало отходы. Ведомство хочет, чтобы «РауПит» привлекли к ответственности. Для этого все документы были переданы Управлению ветеринарии.

Остается лишь гадать, ни отравился ли кто-нибудь из потребителей после протухших полуфабрикатов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что партия опасного мяса может продаваться в Санкт-Петербурге. На двух предприятиях в Петербурге специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили резкое увеличение объемов мясной продукции, предназначенной для уничтожения. Это может указывать на то, что в городе разошлась партия опасного мяса.