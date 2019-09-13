Партия опасного мяса может продаваться в Петербурге

На двух предприятиях в Петербурге специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили резкое увеличение объемов мясной продукции, предназначенной для уничтожения. Это может указывать на то, что в городе разошлась партия опасного мяса.

Выяснилось, что Управление ветеринарии без информирования и согласования с Россельхознадзором дало разрешение двум предприятиям на уничтожение 289 и 242 тонн опасной и некачественной продукции.

Уничтожение продукции проходило в сомнительно короткие сроки. Так, например, 26 тонн замороженного бразильского мяса полностью удалось сжечь за три дня.

Во всех случаях документы на продукцию оформляли три государственных врача Управления ветеринарии Петербурга.

«Проанализировав установленные факты можно предположить, что опасная и некачественная продукция могла быть легализована на внутреннем рынке Российской Федерации», — считают в Россельхознадзоре.

Ведомство инициировало прокурорскую проверку. В ходе которой не была предоставлена документация, подтверждающая уничтожение всего опасного мяса.

Выявить возможные нарушения удалось с помощью системы «Меркурий».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировске уничтожили около двух центнеров запрещенной продукции.