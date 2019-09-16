Житель Выборгского района хранил 3 кг ртути дома

На севере Петербурга местный житель хранил три килограмма ртути в специальной емкости для последующей утилизации.

В комитете по природопользованию рассказали об итогах проделанной работы подведомственных организаций за прошлую неделю. Как сообщает ведомство, сотрудники ГУП «Экострой» приняли три килограмма ртути в специальной емкости от гражданина в Выборгском районе города.

Помимо этого, специалисты вывезли радиоактивные часы со светомассой постоянного действия 0,0005 м3. Они хранились в жилом помещении в Василеостровском районе. Также из Колпино были вывезены четыре люминисцентные лапы и 200 грамм ртутьсодержащих отходов.

Кроме того, в ведомстве рассказали об 11 случаях выезда сотрудников аварийных служб по адресам, где разбивали ртутный термометр. Превышений концентрации ртути зафиксировано не было.

Ранее GazetaSPb сообщала, что грибники наткнулись на незаконную свалку из ртутных и люминисцентных лампочек в Ленобласти.