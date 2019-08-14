Грибники наткнулись на незаконную свалку из ртутных и люминисцентных лампочек в Ленобласти

"Вчера ездили за грибами и наткнулись на вот такую "утилизацию". Фото: vk.com/bolshaja_izhora

"Вчера ездили за грибами и наткнулись на вот такую "утилизацию". Фото: vk.com/bolshaja_izhora

В Ломоносовском районе Ленобласти рядом с населенным пунктом прохожие наткнулись на несанкционированную свалку отходов, предназначенных для утилизации.

Свалку с лампочками и ртутными градусниками нашли грибники неподалеку от деревни Пеники в Ломоносовском районе. Об этом они рассказали в группе «Большая Ижора, Лебяжье, Пеники, Ломоносовский район» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера ездили за грибами и наткнулись на вот такую «утилизацию» лампочек и градусников», — рассказала пользовательница.

Позже комитет Госэконадзор правительства Ленобласти сообщил, что по факту несанкционированной свалки в паре километров от садоводства «Пульман» организована проверка. В основном гора отходов состоит из ртутных и люминисцентных лампочек. По предварительной информации, там свалено 15 кубометров отходов 4-го класса, считающихся мало опасными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти горит свалка площадью в 300 кв. м.