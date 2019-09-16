Жители Шушар испугались блудного лося

Местные жители рассказывают, что молодой лось бродит по промзоне в Шушарах уже около недели.

Пользователи социальных сетей рассказали о лосе в поселке Шушары, который блуждает на участке между гипермаркетами «Леруа Мерлен», «Лента», Московским шоссе и местной ж/д станцией.

Первый раз его встретили около недели назад, с тех пор он блуждает по промзоне в поисках обратной дороги. По словам местных жителей, для того, чтобы вернуться в лесной массив, ему необходимо пройти по определенному маршруту в промзоне, который будет затруднительным для сохатого

Осенью лоси находятся в активном поиске самок, по этой причине они могут выйти на дорогу или попасть в город.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ушастых ежей нашли у детского сада в Петербурге. Ушастые ежи, как правило, не встречаются на территории Санкт-Петербурга — здесь для них слишком холодно.