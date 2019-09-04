Ушастых ежей нашли у детского сада в Петербурге

Трех детенышей нехарактерного для Северо-Запада вида отвезли в центр “Велес”.

Детенышей ушастого ежа привезли в центр помощи диким животным “Велес”. Животных нашли на территории детского сада.

Сотрудники РКЦентра “Велес” показали новоприбывших 4 сентября, трех ежей посадили в картонную коробку. Не уточняется, где именно у какого детского сада их подобрали.

Ушастые ежи, как правило, не встречаются на территории Санкт-Петербурга — здесь для них слишком холодно. Вид распространен в степях, полупустынях, пустынях — в Ближней Азии, на Кавказе и в Средней Азии. Ушастые ежи отличается от обычных размером ушной раковины — уши вырастают до 5 см. На фотографии трудно разглядеть, какие у новичков уши, но экспертам, вероятно, виднее.

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