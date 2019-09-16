Петербуржцы подарили портрет Удо Киру

Немецкий актер Удо Кир прибыл в Петербург ради фестиваля «Послание к человеку». В воскресенье в кинотеатре «Аврора» он представил свой новый фильм «Раскрашенная птица».

Перед показом своей новой картины, Удо Кир дал интервью Piter.tv и рассказал про фильм «Артоголик» 2014 года, где он играет главную роль. По словам актера, этот фильм можно назвать очень вдумчивым, он хорошо описал его чувства. Он также отметил, что творчество, при огромном желании, можно изобразить даже на куске сыра.

Артист также рассказал, что на минувшей вечеринке ему вручили его портрет в качестве подарка. По его словам, картина просто прекрасна и найдет свое место у актера на стене. Удо добавил, что эта картина будет частью искусства из Северной столицы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что актер Удо Кир собирается посетить фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге.