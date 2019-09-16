Петербуржцы вылетели из Туниса с задержкой из-за пьяного пассажира

Рейс 5772 задержали по причине позднего прибытия самолета из Петербурга. Фото: pixabay

Рейс 5772 задержали по причине позднего прибытия самолета из Петербурга. Фото: pixabay

Порядка 500 путешественников из Петербурга провели в аэропорту Туниса лишние шесть часов в ожидании рейса из Пулково, который задержался из-за пьяного пассажира.

Представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков объяснил причину, почему порядка 500 пассажиров рейса FV 5772 из Туниса в Россию провели лишние шесть часов в аэропорту Энфида-Хаммамет 16 сентября.

По словам Старикова, рейс 5772 задержали по причине позднего прибытия самолета из Петербурга. В Пулково, в свою очередь, вылет отложили из-за снятия пьяного пассажира с багажом, который был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Фонтанка.ру»

Самолет авиаперевозчика «Россия» должен был вылететь из воздушной гавани Туниса в 9 утра, однако вылет пришлось перенести на 17:45. В Пулково самолет приземлится 21:24.

Ранее GazetaSPb сообщала, что рейс из Рима в Петербург может отмениться из-за забастовки Alitalia.