Интуристы с электронными визами не могут попасть в Петербург

Интуристы с электронными визами не могут попасть в Петербург
Это вызовет затруднения у пассажиров скоростного поезда "Аллегро". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Иностранные путешественники, использующие электронные визы, могут столкнуться с проблемами въезда в Северную страницу из-за технической неподготовленности пограничных пунктов.

Железнодорожные погранпункты в Выборге, Ивангороде, ж/д станции Бусловской и на финляндско вокзале не оборудованы программно-техническими комплексами «Мир», которые отвечают за связь с серверами, где хранится информация об электронных визах. За оснащение комплексов отвечает Министерство транспорта, пишет АБН.

Также отмечается, что это вызовет затруднения у пассажиров скоростного поезда «Аллегро», следующего по маршруту Петербург — Финляндия и обратно. Российский МИД, скорее всего, сообщит в посольства РФ в ряде стран об ограничения на въезд туристов с электронными визами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с 1 октября для 53 стран будет действовать электронная виза.

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Интуристы с электронными визами не могут попасть в Петербург
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