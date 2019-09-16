МЧС предупреждает о надвигающихся на Петербург заморозках

Температура воздуха составит от минус одного до минус трех градусов. Фото: pixabay

Температура воздуха составит от минус одного до минус трех градусов. Фото: pixabay

Первые заморозки этой осенью в Петербурге ожидаются в ночь на 19 сентября. Столбики термометров ночью опустятся до -3 градусов.

Как сообщает главное управление МЧС по Петербургу, в ночь со среды на четверг в Северной столице ожидается минусовая температура. Согласно прогнозам метеорологов, в эту ночь температура воздуха составит от минус одного до минус трех градусов.

Спасатели просят водителей проявлять особую внимательность на дорогах и следить за дистанцией из-за возможного гололеда на дорожном покрытии. Пешеходам советуют быть аккуратнее на переходах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Ленобласть готовится включать отопление. Регион на 5% быстрее готовится к зиме, чем в 2018 году, сообщает администрация Ленобласти.