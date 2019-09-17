Великовозрастный «снайпер» обстрелял трактор из окна дома в Киришах

Великовозрастный &#171;снайпер&#187; обстрелял трактор из окна дома в Киришах
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Кириши Ленобласти местный житель стрелял из окна своей квартиры по трактору. Мужчина вооружился пневматическим оружием.

Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября, у дома 17 по Советской улице. О стрельбе сообщили очевидцы. На место оперативно прибыли сотрудники правопорядка и задержали «снайпера». Мужчина разбил у трактора стекло одной из дверей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, 54-летний житель обстрелял трактор, руководствуясь хулиганскими соображениями. Возбуждено уголовное дело, мужчине назначили подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что мужчину забили до смерти за оскорбление девушки. Трагическая потасовка произошла среди ночи на Московском проспекте. Сотрудники правопорядка задержали 18-летнего подозреваемого.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кириши стрельба
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