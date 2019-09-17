Росгвардия и СОБР накрыли сходку воровской мафии в Петербурге

Росгвардия и СОБР накрыли сходку воровской мафии в Петербурге
Разгон сходки носил профилактический характер. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице в одном из баров сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 участников воровской сходки. Инцидент произошел во вторник вечером, 16 сентября.

По данным следствия, к заведению на Большом проспекте прибыли несколько машин с полицейскими и два микроавтобуса с бойцами СОБРа Росгвардии. Сотрудник вошли в бар и задержали компанию молодых людей. Затем воров в законе увезли в управление уголовного розыска.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в баре местные злоумышленники принимали гостей из Чувашии и Грузии. Повод застолья не сообщается.

Задержанным не предъявили никаких обвинений, разгон сходки носил профилактический характер.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Саратове задержали местного жителя, который изнасиловал врача.

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