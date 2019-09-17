В Саратове задержали жителя, который изнасиловал врача

В Саратове местный житель изнасиловал врача поликлиники, которая направлялась домой к пациенту. Мужчину задержали.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 16 сентября. Женщина шла по вызову домой к больному. Однако найти нужный дом оказалось затруднительно и она обратилась за помощью к прохожему. Незнакомец пошел провожать женщину, когда напал на нее, совершил изнасилование и скрылся. Потерпевшая сразу сообщила о произошедшем в полицию.

Согласно информации Следственного управления СК России по региону, следователи провели оперативно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбудили о факту изнасилования.

Как сообщил «Интерфакс», сегодня, 17 сентября, злоумышленника задержали. Оказалось, что он имеет несколько судимостей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полиция Тихвинского района изобличила 26-летнего мужчину в угоне автомобиля.