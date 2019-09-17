Иномарка неудачно перестроилась на Парашютной

Водитель не убедился в безопасности маневра. Фото: vk.com/spb_today

Водитель не убедился в безопасности маневра. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром, 17 сентября, в Петербурге произошло ДТП, виновником которого стала невнимательность водителей. Авария случилась на Парашютной улице.

Водитель за рублем Skoda пытался перестроиться в соседний ряд, когда с ним столкнулся другой автомобиль. Водитель не учел, что в ряду могут находиться другие участники движения и совершил маневр.

О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что после трагического дорожно-транспортного происшествия в Ленобласти возбудили уголовное дело. В аварии скончался трехлетний пассажир.