На автодороге «Нарва» до 2020 года перенаправят транспорт

Схема транспортного движения на автодороге А-180 «Нарва» изменится с 18 сентября. Ограничения связаны с дорожным ремонтом.

Транспортный поток будет перезапущен на новое направление автодороги «Нарва» до 1 августа 2020 года. Изменения коснутся участка с км 44+600 по км 53+100. При этом существующее количество полос будет сохранено, отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Помимо этого, для автомобилистов будут временно недоступны дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» и «Подъезд от автодороги Санкт-Петербург — Нарва к деревне Келози».

Проезд от Нарвы в сторону Келези и выезд на Гатчинское шоссе организуют по Волковицкому шоссе. Заехать в деревню Витино будет возможно по новому направлению дороги А-180 «Нарва» со стороны Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда.