Машины перегородили дорогу на пересечении Херсонской и Перекупного

В Петербурга на пересечении Херсонской улицы и Перекупного переулка произошло дорожно-транспортно происшествие с двумя иномарками. Инцидент случился сегодня, 17 сентября.

Очевидцы рассказали в соцсети «ВКонтакте», что одна из иномарок двигалась по прямой, когда в нее въехала другая машина.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи написали, что на перекрёстке давно пора установить светофор. Другие добавили, что рядом находится школа, а автомобили иногда не пропускают детей.

Информация о состоянии водителей и другие подробности ДТП не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении на Парашютной улице. Водитель не убедился в безопасности маневра и перестроился на соседнюю полосу, чем спровоцировал аварию.