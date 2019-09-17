Петербурженка купила сережки на билеты «банка приколов», затем отправилась за вещами

В Калининском районе петербурженка оплатила сережки билетом «банка приколов». Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября.

В одном из ювелирных магазинов ТЦ на Гражданском проспекте 35-летняя женщина приобрела серьги стоимостью 1190 рублей. Когда продавщица заметила, что купюры фальшивые, женщины уже скрылась. Сережек хитрой покупательнице оказалось мало. Далее она отправилась за одеждой. Однако следующая сотрудница опознала фальшивые купюры и нажала «кнопку тревоги».

Как сообщили в Росгвардии по городу и области, на место оперативно прибыли сотрудники правопорядка и задержали злоумышленницу. Оказалось, что она уже была судима за кражу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у кассы в магазине на Гражданском проспекте скончалась покупательница. Женщина оплачивала книги.