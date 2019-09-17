Столкнувшиеся иномарки затруднили движение на перекрестке Королева и Долгоозерной

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, участниками которого стали две иномарки. Инцидент случился сегодня, 27 сентября.

Водители автомобилей не поделили дорогу на пересечении проспекта Королева и Долгоозeрной улицы. В результате чего один вылетел передним колесом на газон, а второй – стоит помятый рядом.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте» видно, что у одной из машин сбоку имеется сильная вмятина.

Авария создала помеху движению транспорта. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что несовершеннолетний петербуржец устроил в Петербурге погоню на иномарке друга.