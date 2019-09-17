Жители 9-ой Советской улицы посвятили книгу ответам чиновников

Они подарили ее Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского, так что каждый желающий может ознакомиться с содержанием.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщает Piter.TV. Журналисты СМИ пообщались с петербуржцами, которые составили книгу из ответов чиновников жителям 9-ой Советской улицы. Сейчас на месте снесенного завода Оуфа развернули стройку, но людям это не нравится.

Инициативным горожанам удалось остановить процесс через суд, но борьба не завершена. В скором времени состоится еще одно заседание, посвященное апелляции застройщика. Петербуржцы винят власти в бездействии – они посвятили этому целую книгу под названием «Чиновники города — жителям 9-ой Советской. Ответы». Авторы сборника представили его на пресс-конференции жителей и градозащитников. Сейчас он хранится в библиотеке.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что КИО Петербурга выкупил первые 16 соцобъектов у застройщиков.