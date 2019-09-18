Между Петербургом и Гатчиной запустили новые автобусы

Сейчас новые автобусы курсируют между городами в качестве эксперимента. Фото: pixabay

Сейчас новые автобусы курсируют между городами в качестве эксперимента. Фото: pixabay

Смольный запустил дюжину новых автобусов между Гатчиной и Петербургом. Они отличаются повышенной вместимостью.

Порядка 12 новых автобусов, закупленных петербургским правительством, отличаются от старых повышенной вместимостью: за один раз по маршруту могут проехать до 108 человек. Автобусы курсируют от станции метро «Московская» до Гатчины.

Новый общественный транспорт запустили еще в конце августа. На старом маршруте могли проехать всего 66 человек. Для повышения вместимости были сокращены сидячие места.

Сейчас новые автобусы курсируют между городами в качестве эксперимента. Решение о возможности ввода таких автобусов в постоянную эксплуатацию будет принято в конце сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что проект реконструкции стадиона «Спартак» в Гатчине одобрили.