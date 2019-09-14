Проект реконструкции стадиона «Спартак» в Гатчине одобрили

В Гатчинском районе Ленобласти планируют масштабный ремонт стадиона «Спартак». Проект реконструкции получил положительное заключение государственной экспертизы.

После этого будет подана заявка на включение в областную программу и получения финансирования на реконструкцию, сообщили в администрации Гатчинского района.

По проекту старое футбольное поле на стадионе будет заменено на новое с искусственным покрытием, на территории обустроят легкоатлитические дорожки и установят крытые трибуны. Помимо этого, планируется оборудовать легкоатлетический сектр для прыжков и комплексную игровую площадку.

В случае, если будет найден источник финансирование, конкурс на определение подрядчика объявят уже в этом году. К реконструкции преступят в 2020-м.

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