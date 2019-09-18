Веревочный парк «Тритутри» не прошел проверку прокуратуры

Веревочный парк &#171;Тритутри&#187; не прошел проверку прокуратуры
Работа веревочного парка противоречит принципам обеспечения безопасного времяпрепровождения детей. Фото: pixabay

Прокуратура Выборгского района потребовала веревочный парк устранить нарушения законодательства.

Прокуратурой была проведена проверка ООО «Парковые пространства» на предмет законности использования земельного участка, где находится веревочный парк для семейного и активного отдыха «Тритутри» в Озерках.

Итоги проверки показали, что организация нарушила положения законодательства об обязательном целевом использовании земельных участков, сообщает в GazetaSPb городская прокуратура. Отмечается, что работа веревочного парка противоречит принципам обеспечения безопасного времяпрепровождения детей.

Руководству организации внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Ранее GazetaSPb сообщала, что прокуратура выселила организацию и вернула помещение в собственность Петербурга.

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