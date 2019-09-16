Прокуратура выселила организацию и вернула помещение в собственность Петербурга

Компания незаконно занимала здание в Красном Селе.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов проводили надзорные мероприятия, когда обнаружили, что ООО «Финансовый центр ГЦКС» распоряжается городским имуществом по своему усмотрению без разрешения. Организация не побеспокоилась о том, чтобы заключить контракт с Комитетом имущественных отношений Петербурга. Через Арбитражный суд прокуратура добилась выселения компании.

«Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме»,

— говорится в сообщении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем. Владелец оккупировал помещение самовольно. Документы, которые подтвердили бы его право на аренду помещения в 60 кв. метров, он предоставить не смог.