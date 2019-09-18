Мошенницы похитили 126 тысяч у старушки в Красносельском районе

Мошенницы похитили 126 тысяч у старушки в Красносельском районе
Пенсионерка передала мошенницам документы и денежные средства. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Красносельского района разыскивают мошенниц, обманным путем похитивших крупную сумму денег у пожилой петербурженки.

Инцидент произошел понедельник, 16 сентября, в одном из многоквартирных домов по улице Тамбасова. Две неизвестные женщины пришли в квартиру к 87-летней пенсионерке, где обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами и документами. Доверчивая хозяйка квартиры передала мошенницам 126 тысяч рублей, паспорт и справку об инвалидности, сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Полиция разыскивает злоумышленниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сотрудницу детсада подозревают в мошенничестве с квартирой узницы концлагеря. Пенсионерка сейчас проживает у родственников. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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