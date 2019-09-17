Сотрудницу детсада подозревают в мошенничестве с квартирой узницы концлагеря

Мошенница, по версии следствия, не заплатила за купленную у пенсионерки квартиру. Фото: pixabay.com

Мошенница, по версии следствия, не заплатила за купленную у пенсионерки квартиру. Фото: pixabay.com

В Петербурге расследуют дело о мошенничестве с квартирой 93-летней пенсионерки — бывшей узницы концлагеря. Под подозрение попала помощница воспитателя в детском саду.

К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину 14 сентября обратился внук пенсионерки. Он сообщил, что местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

После чего следственные органы провели проверку и приняли решение о возбуждении уголовного дела. По подозрению в мошенничестве задержана 52-летняя работница детского сада.

Как полагает следствия, женщина воспользовалась беспомощным состоянием 93-летней пенсионерки, ввела ее в заблуждение и уговорила подписать договор купли-продажи квартиры на улице Бабушкина. Стоимость её оценена в 4 млн 407 тыс. рублей. Сумму эту женщина, по версии следствия, так и не заплатила.

Пенсионерка сейчас проживает у родственников. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование контролирует центральный аппарат СК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге неизвестные мошенники дважды развели 78-летнюю пенсионерку.