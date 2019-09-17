Сотрудницу детсада подозревают в мошенничестве с квартирой узницы концлагеря

Сотрудницу детсада подозревают в мошенничестве с квартирой узницы концлагеря
Мошенница, по версии следствия, не заплатила за купленную у пенсионерки квартиру. Фото: pixabay.com

В Петербурге расследуют дело о мошенничестве с квартирой 93-летней пенсионерки — бывшей узницы концлагеря. Под подозрение попала помощница воспитателя в детском саду.

К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину 14 сентября обратился внук пенсионерки. Он сообщил, что местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

После чего следственные органы провели проверку и приняли решение о возбуждении уголовного дела. По подозрению в мошенничестве задержана 52-летняя работница детского сада.

Как полагает следствия, женщина воспользовалась беспомощным состоянием 93-летней пенсионерки, ввела ее в заблуждение и уговорила подписать договор купли-продажи квартиры на улице Бабушкина. Стоимость её оценена в 4 млн 407 тыс. рублей. Сумму эту женщина, по версии следствия, так и не заплатила.

Пенсионерка сейчас проживает у родственников. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование контролирует центральный аппарат СК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге неизвестные мошенники дважды развели 78-летнюю пенсионерку.

квартира мошенничество новости спб пенсионерка следственный комитет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выставке «Нева 2019» представили российский бесшумный катамаран
На Апрашке полиция провела очередной рейд
Российские пограничник пострадали в стычке с браконьерами в Японском море
В Петербурге разыскивается велосипедист, сбивший насмерть пенсионера
В Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского
Пробки в Московском районе нервируют водителей
Проект трамвайной сети от Купчино до Славянки одобрили в Смольном
Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в старинном особняке на Невском