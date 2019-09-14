Мошенники повторно обманули доверчивую пенсионерку в Петербурге

Правоохранительные органы Фрунзенского района разыскивают неизвестных, дважды обманувших пожилую петербурженку.

В пятницу, 13 сентября, в полицию Фрунзенского района обратилась 78-летняя жительница и рассказала случае мошенничества, произошедшего с ней накануне вечером. По словам заявительницы, к ней в квартиру постучался неизвестный гражданин с предложением вернуть женщине 480 тыс. рублей, которые она ранее отдала мошенникам. Однако он поставил условие, что возврат денег произойдет только при оплате подоходного налога от общей суммы.

На следующий день к ней пришел молодой человек и, представившись курьером, забрал 60 тыс. рублей «налога» и взамен оставил пакет с наличными. Впоследствии оказалось, что деньги оказались поддельными.

Полиция разыскивает злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионерка разменяла 20 тысяч рублей мошеннику на Ваське.