В Невском районе из автомобиля пропали вещи на 123 тысячи рублей

Сотрудники правоохранительных органов Невского района ищут злоумышленника, похитившего имущество из «Газели».

Все произошло около полудня 17 сентября возле дома 51 по улице Караваевская. Жительница Невского района 1963 года рождения обратилась в полицию с заявлением о похищении вещей из припаркованного автомобиля «Газель».

Из машины пропали 10 тысяч рублей наличными, ювелирные изделия, мобильный телефон, документы, банковская карта, а также ключи от квартиры и загородного дома. Общий ущерб оценивается в 123 тысячи 785 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Красносельском районе похищенный автомобиль вернули хозяину. Заявление об угоне поступило в полицию 23 августа 2019 года. К сегодняшнему дню похищенное транспортное средство нашли и вернули владельцу.