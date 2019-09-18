На Парнасе ликвидировали «разлив мазута»

Теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» в ходе противоаварийных учений на котельной в Выборгском районе ликвидировали «разлив мазута».

Как сообщили в GazetaSPb в ГУП «ТЭК СПб», разлив нефтепродуктов, согласно тренировочному сценарию, произошел в доме 10 на 3-ем Верхнем переулке. Предполагалось, что бак с мазутом моментально разрушился.

Учебная авария была приравнена к ЧП федерального масштаба, по сценарию из бака вылилось почти 10 тонн мазута на площади 6,3 тыс. кв.метров. Оперативная группа ТЭКа приступила к ликвидации последствий условного ЧП. Мазут откачали с помощью специальной техники, после чего его вывезли на утилизацию на специальном полигоне с помощью мазутовозов.

Во время тренировки возгорания не произошло, никто не пострадал. Последствия «ЧП» удалось ликвидировать спустя пять часов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти на полигоне прошли российско-сербские военные учения.