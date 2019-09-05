В Ленобласти на полигоне прошли российско-сербские военные учения

В них приняли участие почти тысяча человек и 200 единиц техники.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Новостью поделился телеканал «ЛенТВ24». Российско-сербские военные учения прошли на полигоне в Каменке в Выборгском районе Ленобласти. К встрече заранее готовились, но тактику обговорили заранее – так называемый противник наступает на «наших», а «нашим» остается переходить в атаку.

Военных научили создавать разведывательно-огневые комплексы, бороться с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Российская сторона отметила, что в сербской армии есть и женщины – всего их приехало 10 человек.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что под Санкт-Петербургом прошли военные учения с зенитными ракетами С-400.

В ходе проводимой учебной тревоги военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО промаршировали в нужную точку и заступили в боевое дежурство.