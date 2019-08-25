Под Петербургом прошли военные учения с зенитными ракетами С-400

Ракетные системы успешно отразили массированный ракетный удар условного противника.

В рамках тактического военного учение в Ленинградской области были испытаны зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», они успешно отразили авиационное нападение квази-противника.

В ходе проводимой учебной тревоги военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО промаршировали в нужную точку и заступили в боевое дежурство, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Целью тревоги была отработка навыков противовоздушной обороны административных, промышленных и военных объектов.

Военные защищались от сложного авиационного удара крылатыми ракетами при помощи расчетов С-400, которые смогли зафиксировать все воздушные цели и отразили удар.

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