Под Петербургом прошли военные учения с зенитными ракетами С-400

Под Петербургом прошли военные учения с зенитными ракетами С-400
Ракетные системы отразили сложную атаку с воздуха. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ракетные системы успешно отразили массированный ракетный удар условного противника.

В рамках тактического военного учение в Ленинградской области были испытаны зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», они успешно отразили авиационное нападение квази-противника.

В ходе проводимой учебной тревоги военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО промаршировали в нужную точку и заступили в боевое дежурство, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Целью тревоги была отработка навыков противовоздушной обороны административных, промышленных и военных объектов.

Военные защищались от сложного авиационного удара крылатыми ракетами при помощи расчетов С-400, которые смогли зафиксировать все воздушные цели и отразили удар.

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