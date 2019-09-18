На незаконной свалке у деревни Старая сжигают отходы

На незаконной свалке у деревни Старая сжигают отходы
Свалка у деревни Старая. Фото: МОО "Зеленый фронт"

В Ленинградской области у деревни Старая массово сжигают отходы на незаконной свалке. Едкий запах разносится на несколько километров.

Крупная свалка образовалась на Колхозной улице менее чем в двух километрах от населенного пункта, сообщает МОО «Зеленый Фронт». Жалобы на неё поступают от жителей сразу двух деревень — Старая и Янино.

Незаконной свалке, по словам общественников, уже около пяти лет. С середины лета 2019 года подъезд к свалке очистили от мусора, установили высокий забор и пост охраны.

Сжигание мусора у деревни Старая. Фото: МОО «Зеленый фронт»

Мусор на объекте стараются сжигать по ночам. Происходит это, по утверждению активистов, почти каждый день. Скрывать пламя от посторонних глаз должны забор и грунтовые насыпи.

«Но масштабы сжигания мусора таковы, что ночью виднеется огненное зарево за многие километры, а по утрам местных жителей будит дымка с запахом жженого мусора», — сообщили в пресс-службе МОО «Зеленый фронт».

Жалобы на свалку и сжигание отходов направлены в природоохранные ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за незаконной свалки на Советском проспекте возбудили уголовное дело.

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На незаконной свалке у деревни Старая сжигают отходы