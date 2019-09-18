Ученые Петербурга выяснили, чем нюхают бабочки

Ученые Петербурга выяснили, чем нюхают бабочки
Насекомые общаются запахами при помощи концентрации у основания усиков. Фото: pixabay.com

Ученые Северной столицы выяснили, чем нюхают ручейники, родственники бабочек и популярная у рыбаков наживка. Однако сам процесс пока остается для них загадкой.

С ручейниками бабочек роднят только общие предки. Крылатых насекомых используют в качестве наживки на рыбалке. Ученых они заинтересовали талантами в области коммуникации. Как выяснили специалисты СПбГУ, данные насекомые общаются между собой по трем каналам — запахами, звуками и позами.

Ученые отметили, сообщает «Мойка78», что ручейники пользуются не только сигналами, но и целыми химическими высказываниями. Выяснилось, что насекомые общаются запахами при помощи концентрации у основания усиков.

Теперь исследователи университета намерены определить, как работают эти «носы».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленинградском зоопарке работает выставка бабочек.

исследование спбгу ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Ученые выяснили, что бессонные ночи грозят здоровью кишечника
Матч «Зенита» и «Рубина» посетят 45 тысяч болельщиков
В машине на КАД у Мурино зажало водителя
В Севкабеле открылась крупнейшая трехмерная панорама о событиях ВОВ
Подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской
Водитель-бунтарь прокатился по ногам полицейского на 2-й Советской
Армяне и дагестанцы устроили перестрелку на проспекте Славы