Ученые Петербурга выяснили, чем нюхают бабочки

Насекомые общаются запахами при помощи концентрации у основания усиков. Фото: pixabay.com

Насекомые общаются запахами при помощи концентрации у основания усиков. Фото: pixabay.com

Ученые Северной столицы выяснили, чем нюхают ручейники, родственники бабочек и популярная у рыбаков наживка. Однако сам процесс пока остается для них загадкой.

С ручейниками бабочек роднят только общие предки. Крылатых насекомых используют в качестве наживки на рыбалке. Ученых они заинтересовали талантами в области коммуникации. Как выяснили специалисты СПбГУ, данные насекомые общаются между собой по трем каналам — запахами, звуками и позами.

Ученые отметили, сообщает «Мойка78», что ручейники пользуются не только сигналами, но и целыми химическими высказываниями. Выяснилось, что насекомые общаются запахами при помощи концентрации у основания усиков.

Теперь исследователи университета намерены определить, как работают эти «носы».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленинградском зоопарке работает выставка бабочек.