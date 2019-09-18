В Петербурге затопило квартиру ветерана труда

С иском о компенсации за потоп в суд обратился прокурор. Фото: pixabay.com

С иском о компенсации за потоп в суд обратился прокурор. Фото: pixabay.com

В Петербурге залило водой квартиру ветерана труда на Мичуринской улице, 6. С иском о взыскании стоимости ремонта и компенсации морального вреда в суд обратился прокурор Петроградского района.

Как сообщает прокуратура, затопление квартиры произошло из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества и противоправных действий одного из соседей женщины.

Через суд ведомство намерено добиться моральной и материальной компенсации. Представлять интересы граждан прокурор может в тех случаях, когда люди не могут защищать свои права в силу возраста.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд в Петербурге взыскал 1 млн рублей за моральный ущерб и 233 тыс. за материальный вред с водителя Citroen Jumper. Его признали виновным в смерти пешехода на Одоевской улице. Авария произошла в 2016 году, однако приговор был вынесен лишь три с половиной года спустя.