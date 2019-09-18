Рассмотрение ходатайства экс-депутата Нестеровой об УДО отложили

Рассмотрение ходатайства экс-депутата Нестеровой об УДО отложили
Светлана Нестерова. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Суд перенес дату рассмотрения ходатайства экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой об условно-досрочном освобождении. Заседание отложили на 14 октября.

Рассмотреть ходатайство Тосненский городской суд Ленинградской области должен был 13 сентября. Выездное заседание планировалось на территории женской исправительной колонии №2 в поселке Ульяновка.

После переноса рассмотрение решено провести в самом суде. Заседание назначено на 10 утра.

Напомним, 25 сентября 2018 года Красногвардейский районный суд приговорил Светлану Нестерову к пяти годам лишения свободы со штрафом 6,1 млн рублей. До этого она два года провела под домашним арестом.

Экс-депутата обвинили во взяточничестве. Общая сумма взяток составила 4,8 млн рублей. Сама Нестерова свою вину не признала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал приговор Нестеровой тяжелым, но необходимым уроком для всех участников бюджетного процесса.

новости спб светлана нестерова суд удо ходатайство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скопу из Красной книги спасли от стаи кошек в Петербурге
Петербружцы помогли карликовой свинье найти дом
Чиновники закрыли кафе «Фалафель King» на Загородном
Ford не справился с управлением и влетел в стоящего Logan на КАД
Рассмотрение ходатайства экс-депутата Нестеровой об УДО отложили
В Петербурге откроется креативное пространство для людей с аутизмом
Песков заявил, что Кремль не фиксирует снижения доверия к судебной власти
В Пулково открылся магазин Duty Paid для пассажиров внутренних рейсов